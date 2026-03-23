Pedrinho comenta negociação para venda da SAF: 'É um passo importante que o Vasco está próximo de dar'

O presidente do Vasco, Pedrinho, voltou a comentar publicamente o processo de venda da SAF do clube e indicou que as negociações avançam com cautela, mas já em estágio considerado importante. Após o sorteio da Copa do Brasil, que definiu o Paysandu como adversário do Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil, o dirigente destacou que o Vasco vive um momento decisivo na tentativa de encontrar um novo investidor para estruturar o futuro da instituição. Segundo Pedrinho, o clube busca um parceiro que ofereça não apenas aporte financeiro, mas também credibilidade e visão de longo prazo.

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- Estamos em uma etapa muito importante. Não posso dar datas nem nomes, mas estamos em um caminho interessante no qual preciso ter toda cautela para estruturar o contrato. Vocês têm um exemplo claro do que foi o antigo sócio. Justamente por isso, buscamos um investidor sério, com credibilidade e conhecimento de todos, para que o Vasco se torne — usando aqui uma palavra sensata — um clube estruturado para o resto de sua existência.

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O presidente também fez questão de diferenciar o projeto vascaíno de outros modelos de SAF que priorizaram resultados imediatos, mas sem necessariamente garantir estabilidade.

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- Quando se fala em SAF, em uma transição de associação para clube-empresa, muitas pessoas se baseiam no modelo de um clube que teve sucesso imediato. No entanto, isso nem sempre é o ideal para garantir a estabilidade.

Pedrinho reforçou ainda o compromisso da sua gestão com responsabilidade financeira, especialmente no cumprimento de obrigações básicas como o pagamento de salários.

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- O que queremos é que o Vasco deixe de ser cogitado como um clube que não paga salários — algo que, na minha gestão, não aconteceu e não vai acontecer.

A proposta, segundo ele, é construir uma base sólida e duradoura, com melhorias estruturais e maior capacidade de investimento.

- Nosso objetivo é estruturar o clube de forma duradoura, fortalecendo seus setores, melhorando contratações e ampliando investimentos. É um passo importante que o Vasco está próximo de dar, mas não posso afirmar se isso acontecerá em uma semana, um mês ou um ano, para não gerar expectativas.

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Lamacchia aparece como candidato a adquirir a SAF do Vasco

Nos bastidores, o nome mais avançado nas negociações é o do empresário Marcos Faria Lamacchia. De acordo com o próprio Pedrinho, em entrevista concedida à ESPN Brasil no início do ano, um dos investidores que assinou acordo de confidencialidade (NDA) está em estágio "muito mais adiantado" que os demais — e trata-se justamente de Lamacchia. Até o momento, nenhum outro grupo chegou tão perto de adquirir participação na SAF do Vasco.

Marcos Lamacchia (Foto: Reprodução/LinkedIn)

Marcos Lamacchia, de 47 anos, é sócio-fundador e CEO da Blue Star, empresa voltada para consultoria financeira e investimentos. Ele também tem forte ligação com o setor financeiro: é filho de José Roberto Lamacchia, fundador do Banco Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Pelo lado materno, é neto do banqueiro Aloysio de Andrade Faria, que integrou a lista de bilionários da Forbes e faleceu em 2020.

Com as tratativas em andamento, o Vasco segue em busca de um acordo que possa marcar uma nova fase administrativa e financeira, mirando estabilidade e crescimento sustentável no longo prazo.

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