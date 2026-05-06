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Torcedores do Vasco se rendem a jogador em vitória sobre Audax: 'Admita'

Equipes se enfrentaram pela Copa Sul-Americana

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/05/2026
20:58
Torcida do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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O Vasco venceu o Audax Italiano por 2 a 1, nesta quarta-feira (6), no Chile, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para a ocasião, o atacante Matheus França foi o responsável por marcar o segundo gol da equipe cruzmaltina.

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➡️ Torcedores do Vasco se revoltam com jogador na Sul-Americana: 'Absurdo'

O camisa 9 entrou no retorno da partida para o segundo tempo do confronto. Em campo, o jogador precisou de 26 minutos para marcar. Após uma tabela com Nuno Moreira, Matheus França avançou em velocidade e finalizou na entrada da área adversária.

Nas redes sociais, torcedores do Vasco elogiaram a qualidade do gol do atacante, que conviveu com críticas recentes. O lance foi tratado como uma possível recuperação do jogador.

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➡️ Veja gol em Audax Italiano x Vasco: Spinelli e Matheus França viram partida

Veja abaixo:

Matheus França em ação pelo Vasco em 2026 (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Matheus França em ação pelo Vasco em 2026 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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