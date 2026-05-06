Torcedores do Vasco se revoltam com jogador na Sul-Americana: 'Absurdo'

O Vasco está em campo pela Sul-Americana no duelo contra o Audax Italiano pela quarta rodada da fase de grupos. Até aqui, o Cruz-Maltino perde por 1 a 0 no Chile, e um jogador foi muito criticado por torcedores nas redes sociais.

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Aos 4 minutos de jogo, Alan Saldívia recuou uma bola perigosa para o goleiro Daniel Fuzato, que perdeu o tempo e viu ela entrar no gol. O gol contra foi assinalado para o zagueiro, mas os torcedores do Vasco não perdoaram o goleirão pela falha na Sul-Americana.

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Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino foram ao delírio com o gol sofrido do Vasco na Sul-Americana. Veja os comentários abaixo:

Jogadores do Audax comemoram gol marcado contra o Vasco pela Sul-Americana (Foto: Divulgação/Audax)

Veja comentários dos torcedores

Onde assistir o Vasco na Sul-Americana

Pela Sul-Americana, o Vasco enfrenta o Audax Italiano neste quarta-feira (6), 19h (de Brasília), no estádio Bicentenario de La Florida, pela 4ª rodada do Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

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A Vasco da Gama decidiu levar um elenco alternativo para a Sul-Americana no Chile, incluindo 10 jogadores da equipe sub-20. A delegação conta com apenas três atletas que atuaram na partida contra o Flamengo no último fim de semana: Paulo Henrique, Barros e Piton. Vale destacar que os dois primeiros estão suspensos no Brasileirão e, por isso, não enfrentarão o Athletico Paranaense na próxima rodada.

A equipe do Vasco na Sul-Americana será comandada pelo auxiliar Marcelo Salles, já que o técnico Renato Gaúcho cumpre suspensão imposta pela Conmebol.

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Já o Audax Italiano vive um momento de oscilação desde a virada sobre o Vasco da Gama no início de abril, em São Januário. Desde aquela partida, a equipe soma dois empates e uma derrota, sem conseguir voltar a vencer.

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Mesmo assim, o time comandado por Gustavo Lema segue competitivo no Grupo G: tem os mesmos quatro pontos do Vasco e aparece na segunda colocação. A disputa no grupo está bastante equilibrada, com os quatro clubes ainda tendo chances reais de terminar na liderança — o que mostra como cada rodada pode ser decisiva nessa briga pela classificação.