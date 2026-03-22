Saldivia destaca a importância da vitória do Vasco em casa: 'Tem que se fazer forte aqui'

Após a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Grêmio neste domingo (22), em São Januário, o zagueiro Alan Saldivia analisou o momento da equipe e valorizou o resultado diante da torcida. Para o defensor, o triunfo é fundamental para dar confiança ao elenco neste início de trabalho com Renato Gaúcho.

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— Eu acho que é uma vitória muito importante em casa. Tem que se fazer forte aqui em casa. Então, o time vai pegando confiança, vai se ajustando no que o Renato pede. E aí a gente vai trabalhando e fazendo as coisas que ele pede. Está dando resultado, a gente está com muita confiança e isso é bom para a equipe — afirmou.

Saldivia na partida entre Vasco e Fluminense (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS)

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Saldivia também comentou sobre o início do trabalho do treinador e destacou a necessidade de tempo para adaptação, além da intensidade exigida no dia a dia. O zagueiro ainda elogiou a convivência com Renato Gaúcho e ressaltou a importância do ambiente no elenco para a sequência da temporada.

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— Eu acho que todo técnico que chega tem que ter um tempo de adaptação. Acho que estamos trabalhando bem, todos os treinos, mas ele pede muita intensidade, então, estamos trabalhando muito bem para resultar bem no campo. Ele é um treinador muito tranquilo, que une o grupo, então eu acho que isso é bom, mas também é o câmbio nosso, mental também, para ganhar os jogos, para ter mais intensidade e tal, então eu acho que foi tudo junto, mas o trabalho está sendo bom para todos — disse.

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Apesar do resultado positivo, o defensor reconheceu que o Vasco precisa corrigir erros defensivos. Saldivia citou lances da partida e reforçou que a equipe deve evoluir para evitar dar oportunidades aos adversários, além de sair em defesa do companheiro Robert Renan após falha no gol do Grêmio.

— Eu acho que o outro time também joga. Nós vamos tentar sempre fazer o melhor para que eles não terem tantas oportunidades, mas eles também jogam, também trabalham para nós vencer. Nessa oportunidade não saiu para eles, mas nós vamos tentar melhorar sempre e ver os erros que nós temos nos jogos para melhorar para os próximos e não ter os mesmos erros. Coisa de jogo, vamos tratar de que não aconteça mais, nós vamos trabalhar para isso, eu acho que ele está com muita confiança, saiu mal nessa oportunidade, mas temos que estar com ele, apoiar ele — concluiu.

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