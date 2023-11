Superando a desconfiança do torcedor, Paulo Henrique foi responsável pelo gol da vitória do Vasco sobre o Botafogo, nesta segunda-feira (6). Na zona mista, o lateral-direito comemorou o gol e comentou sobre sua luta por espaço desde que chegou ao clube.



- Eu acho que representa demais. Não só para mim, mas para todo o grupo. É algo que eu faço bastante esse corte para dentro. Muitas vezes, o adversário tenta fechar a perna direita do lateral-direito. Hoje foi muito feliz em conseguir acertar o chute. Vim sabendo da dificuldade. Pumita é um grande jogador, mas vim para lutar pelo meu espaço, trabalhando com os pés no chão, vamos seguir nessa briga sadia por posição e quem ganha é o Vasco.