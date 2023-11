O atleta também fez questão de exaltar seus companheiros de elenco, mas afirmou que o Botafogo precisa separar os homens dos meninos nas próximas rodadas em busca do título do Campeonato Brasileiro. Sampaio não acredita em apontar culpados pelo resultado, mas está confiante em uma reviravolta.



- Da mesma forma como superamos o início de campeonato muito ruim, tiramos força do vestiário e demos a volta por cima. E são os mesmos jogadores. Não adianta apontar um ou outro. Acordamos, trabalhamos. O Vasco venceu, daqui a dois dias tem jogos e está na hora de separar os homens das crianças. Vamos dar o máximo pelo Botafogo. Esses jogadores que colocaram o time brigando pelo título.