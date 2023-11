⏱Como foi o primeiro tempo?



Apesar do início melhor do Botafogo, a equipe de Lúcio Flávio não conseguia ser eficiente. Já o Vasco conseguiu chegar ao gol em sua primeira boa chegada com Paulo Henrique fazendo grande jogada individual e finalizando no cantinho para abrir o placar. Os mandantes ainda chegaram duas vezes com perigo no fim, mas Pec anotou um gol que foi anulado, enquanto Paulinho recebeu um cruzamento na área e cabeceou para fora.