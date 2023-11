CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> A TORCIDA NÃO CANSA DE FESTEJAR! Na vontade de pontuar e se afastar do Z-4, os torcedores santistas fizeram uma grande recepção ao ônibus do Santos com sinalizadores e fogos.



> DEU SONO! O primeiro tempo foi totalmente esquecível. Os goleiros não trabalharam e os erros foram protagonistas dos 45 minutos iniciais.



> A VILA BELMIRO PEDE A SUBSTITUIÇÃO! Longe das noites mais felizes com a camisa do Santos, o lateral-direito João Lucas irritou a torcida do Peixe com a sua performance. Quando caiu em campo com câimbras, grande parte dos presentes no estádio fizeram o sinal para ele ser tirado de campo. O treinador do Peixe colocou Júnior Caiçara na posição logo em seguida.