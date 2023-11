Apesar da derrota do Botafogo para o Vasco, Lúcio Flávio está confiante em uma reviravolta do Alvinegro a partir do confronto com o Grêmio, nesta quinta-feira (9). Em coletiva, o treinador lamentou o resultado e afirmou que a equipe não pode cometer mais erros.



- A partir do momento que você não consegue ganhar, você acaba ficando estagnado. Sabíamos as partidas que teríamos nessa reta final. O Botafogo conseguiu impor uma distância boa, mas perdemos essa gordura nas últimas rodadas. Ninguém está satisfeito. Entendemos que não podemos cometer os erros que cometemos nesses últimos jogos contra o Grêmio. Em relação aos resultados, não foram os que queríamos. As performances nos dois últimos jogos foram boas, mas hoje foi aquém, pouco inspirado. Diante do adversário que tínhamos, vivenciando um momento de briga para sair de zona do rebaixamento, não poderíamos sair atrás do placar.