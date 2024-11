(Foto: Reprodução/Instagram - @carliitospalaciios00)







Carlos Palacios, ex-meia do Vasco, se despediu do Colo-Colo depois de conquistar o campeonato chileno. A tendência é que o meia vá para o Boca Juniors, da Argentina. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Germán Garcia Grova e confirmada pelo Lance!.

- Queria ser campeão com o povo colocolino. Acabei jogando por isso, porque adoro essas cores. Espero um dia voltar e levar mais alegria a essa torcida que tanto me apoiou em todos os momentos - disse Palacios depois do empate com o Copiapó.

Uma transferência de Palacios para o Boca Juniors pode render dinheiro aos cofres do Vasco. A expectativa é de que os argentinos paguem o valor da multa estimada em 4 milhões de dólares (R$ 23 milhões).

O Vasco contratou Carlos Palacios em abril de 2022 junto ao Internacional. Na época, o Cruz-Maltino pagou R$ 8 milhões por 70% dos direitos do jogador.

A passagem de Palacios no Vasco foi cercada de expectativa. No entanto, o meia não vingou no futebol brasileiro. No início de 2023, o jogador foi emprestado ao Colo-Colo. Em outubro do ano passado, os chilenos compraram 20% do passe do atleta por cerca de R$ 2,4 milhões.

Pelo Vasco, Palacios marcou o único gol na sua passagem pelo futebol brasileiro (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Em dois anos pelo Colo-Colo, Carlos Palacios se destacou e foi um dos principais jogadores do time. Ao todo foram 25 gols e 13 assistências em 76 jogos pelo clube chileno.