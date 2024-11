Título do Flamengo ajuda Vasco por vaga na Libertadores

Rafael Paiva precisa promover mudanças no Vasco para retomar o caminho das vitórias (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 11/11/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O título do Flamengo na Copa do Brasil fez o Vasco ganhar um combustível a mais na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Isso porque o G6 do Campeonato Brasileiro se tornou G7.

A eliminação do Vasco para o Atlético-MG, na Copa do Brasil, fez o Cruz-Maltino precisar assistir a final para saber de que forma o campeão impactaria no Campeonato Brasileiro. O título do maior rival faz a vaga se tornar mais acessível.

O Brasileirão dá seis vagas à Libertadores. Quatro diretas e duas para a fase preliminar. Agora, o Cruzeiro, que é o sétimo colocado, está na zona de classificação.

Vasco tem São Januário como trunfo para conquistar pontos importante na briga por uma vaga na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como está a tabela?

O Vasco é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. O Cruz-Maltino tem quatro pontos a menos que o Cruzeiro.

Restando apenas cinco jogos para terminar o Brasileirão, o Vasco aposta na força que tem em São Januário. O Cruz-Maltino ainda joga mais três partidas na Colina Histórica.

Outros caminhos para o Vasco

Mais duas vagas podem ser abertas para a próxima Libertadores. Isso porque o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, está na final da competição sul-americana. O Alvinegro enfrenta o Atlético-MG. Caso o clube carioca vença, o G7 vira G8.

O Cruzeiro também disputa uma final. A Raposa decide a Sul-Americana contra o Racing, da Argentina. Se vencer, a equipe mineira também garante uma vaga direta à Libertadores. Com isso, o G8 tem chances de virar G9.

Vegetti, atacante do Vasco, foi o artilheiro da Copa do Brasil deste ano (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Agora, o Vasco terá uma pausa de um pouco mais de 10 dias para se preparar visando a reta final do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino volta a entrar em campo no dia 21, quando enfrenta o Internacional, às 20h, em São Januário.