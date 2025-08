Vasco encaminha empréstimo de Andrés Gómez, do Rennes

Habemus reforço. O Vasco encaminhou a contratação do atacante Andrés Gómez, que atua no Rennes, da França. O colombiano chega por empréstimo ao Cruz-Maltino. A informaçao foi publicada primeiramente pelo "L'Equipe" e confirmada pelo Lance!.

Após uma longa negociação, o Vasco se acertou com o Rennes pelo empréstimo de Andrés Gómez. Os franceses só topariam vender o jogador, o que fez o Cruz-Maltino recuar, tendo em vista que o clube não tem recursos para poder investir alto em contratações.

Nos últimos dias, Admar Lopes esteve na Europa para resolver questões particulares. O diretor de futebol do Vasco aproveitou a estadia no Velho Continente e discutiu com o Rennes a possibilidade do empréstimo do atacante.

Andrés Gómez enxerga no Vasco a chance de voltar a jogar o futebol de destaque que praticou no Millonarios, clube que o revelou na Colômbia, e no Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Com grandes atuações, o jovem atacante de 22 anos vê que será convocado pela seleção, onde já atuou em quatro partidas e marcou dois gols.

A expectativa é de que Andrés Gómez chegue ao Vasco nos próximos dias para realizar exames e assinar o vínculo com o clube. O atacante colombiano é o segundo reforço para esta janela de transferências. O primeiro foi o volante Thiago Mendes, que estava livre no mercado.

