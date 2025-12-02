O atacante Nuno Moreira alcançou um momento especial em 2025. Autor do último gol do Vasco da goleada por 5 a 1 sobre o Internacional na última sexta-feira (28), o português chegou a dez bolas na rede pelo Vasco, ultrapassando sua melhor marca individual — os nove gols anotados pelo Casa Pia na temporada 2024/25. Além do faro de artilheiro, o jogador soma sete assistências no ano, reforçando seu papel fundamental no setor ofensivo cruzmaltino.

A noite no gramado de São Januário teve um significado ainda maior para Nuno. Diante do Inter, ele completou 200 jogos na carreira, poucos dias depois de atingir 50 partidas com a camisa do Vasco. Os números, alcançados em alta performance, emocionaram o meia-atacante.

- É um orgulho enorme viver tudo isso com o Vasco. Trabalhei muito para chegar a este momento e fico feliz de ajudar a equipe com gols, assistências e dedicação. Quero seguir crescendo e conquistando ainda mais com esse clube que tanto confia em mim e me deu espaço pra crescimento - afirmou o jogador.

Nuno Moreira comemora gol contra o Fluminense (Foto: Matheus Lima / Vasco)

Após o apito final, o Vasco homenageou o jogador com uma camisa comemorativa pelos 50 jogos no clube. O gesto simbolizou o reconhecimento interno pela evolução, entrega e regularidade de Nuno, que vive sua melhor fase desde que chegou ao futebol brasileiro e se firmou como uma das referências técnicas da equipe de Fernando Diniz, que recentemente, após a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 0, em outubro, elogiou o jogador na coletiva pós-jogo:

- É um dos jogadores mais inteligentes que eu já trabalhei. Tem muita inteligência para jogar e absorver informação. Ele vai reconhecer o próprio potencial. Caiu como uma luva no Vasco. Fico feliz dele jogar bem, fazer gol e dar assistência. Ele é tático, solidário e ajuda a gente em todas as fases do jogo - afirmou Diniz.

Nuno Moreira volta a campo com o Vasco nesta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), em São Januário, diante do Mirassol, pela penúltima rodada do Brasileirão.

