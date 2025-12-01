Vasco chega ao 'número mágico' e transforma reta final em busca por G-8

Com a goleada por 5 a 1 sobre o Internacional na última sexta-feira (28), o Vasco atingiu os 45 pontos no Campeonato Brasileiro — marca reconhecida historicamente como o "número mágico" para evitar o rebaixamento. Restando duas rodadas para o fim da competição, o Gigante da Colina vive um cenário bem mais confortável do que aquele de semanas anteriores. A equipe enfrenta o Mirassol nesta terça-feira (2), em São Januário, e encerra a participação no domingo (7), contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

Atualmente na 11ª colocação, o Vasco abriu quatro pontos de vantagem para o próprio Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. De acordo com o Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de queda vascaína é de apenas 0,0106% — algo como 1 possibilidade em 9.434. O número, na prática, praticamente elimina qualquer risco de descida à Série B e permite que o clube concentre suas atenções em objetivos mais ambiciosos.

O mesmo estudo da UFMG também aponta uma probabilidade de 86,2% de o Vasco conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. O time está a três pontos do oitavo lugar, posição que pode se transformar em zona de classificação para a Libertadores. Hoje, o acesso ao torneio continental vai até o sétimo colocado, mas caso o campeão da Copa do Brasil seja Fluminense ou Cruzeiro, uma nova vaga será aberta, formando um G-8. Além disso, há o próprio caminho pelo torneio mata-mata: o Vasco enfrenta o Fluminense na semifinal e, caso avance e se consagre campeão, garante presença na Libertadores de 2026.

Rayan comemora o gol do Vasco ao lado dos companheiros de equipe (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)

Após a vitória sobre o Inter, o técnico Fernando Diniz evitou projetar cenários mais ousados. Segundo ele, o foco segue imediato:

— Ainda vamos pensar jogo a jogo. Vamos digerir ainda essa vitória e depois pensar no Mirassol. Aí contra o Atlético Mineiro vamos ver o que fazer. Ainda não temos um plano elaborado, ainda estou pensando algumas coisas, mas estava pensando de uma maneira muito secundária. Pensando sem dar atenção. Pensamentos muito leves porque estava totalmente focado no jogo de hoje. Uma vez que ganhamos e muda o cenário vamos pensar nisso num futuro próximo - comentou o treinador.

Com o risco de rebaixamento praticamente anulado, o Vasco entra nos últimos compromissos do Brasileirão com a oportunidade de transformar um ano de altos e baixos em uma temporada de reconstrução com perspectivas internacionais.

