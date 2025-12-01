O Vasco da Gama recebe o Mirassol nesta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view.

Ficha do jogo VAS MIR BRASILEIRÃO 37ª RODADA Data e Hora terça-feira, 2 de dezembro de 2025, às 19h Local São Januário Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Rafael Traci (SC)

Vasco X Mirassol: como chegam as equipes?

A equipe comandada por Fernando Diniz chega para a partida embalada após a goleada por 5 a 1 sobre o Internacional na última sexta-feira (28). Com o resultado, o time alcançou a marca de 45 pontos e vive uma situação tranquila na competição.

Para o confronto, Diniz contará com os retornos de Tchê Tchê e David, que cumpriram suspensão contra o Colorado. A tendência é que o treinador repita a escalação utilizada na vitória da última rodada.

Vegetti na partida entre Vasco e Mirassol no primeiro turno (Foto: Raphael Marques/RP FOTOPRESS)

Já garantido ao menos na fase preliminar da Libertadores de 2026, o Mirassol chega para a partida após derrota por 2 a 0 para o Vitória, no Barradão. A equipe paulista ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 63 pontos, e precisa de apenas mais dois para assegurar a vaga direta na fase de grupos do torneio continental.

Para o confronto, o técnico Rafael Guanaes deve ter o desfalque do lateral Reinaldo, artilheiro do time na competição, por conta de uma lesão no calcanhar.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X MIRASSOL

37ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: São Januário;

📺 Onde assistir: Premiere, SportTV

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo (Felipe Jonathan); Aldo, Danielzinho, Gabriel; Negueba, Alesson, Cristian. Técnico: Rafael Guanaes