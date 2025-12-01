O Flamengo cravou seu nome em mais um capítulo do futebol sul-americano ao conquistar, neste sábado (29), sua quarta Copa Libertadores da América, superando em número de conquistas seus três principais rivais estaduais somados: Vasco, Botafogo e Fluminense. Com o novo título, o Rubro-Negro consolidou sua hegemonia recente no continente.

Com a vitória no Monumental "U", o Flamengo alcançou quatro títulos (1981, 2019, 2022 e 2025), ultrapassando Fluminense, Botafogo e Vasco, que somam três conquistas no total. Agora, mais do que nunca, o Flamengo reina absoluto entre os cariocas na América.

Títulos de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco na Libertadores

Flamengo 4 - (1981, 2019, 2022, 2025) / Botafogo 1 - (2024) / Fluminense 1 - (2023) / Vasco 1 - (1998)

🏆O Fla é tetra

Se o maior prazer do rubro-negro é ver o Flamengo brilhar, neste sábado (29) o torcedor está em êxtase. Ele viu o time vencer, vencer, vencer e, agora pela 4ª vez, vencer de novo a Libertadores da América.

Com gol de Danilo no segundo tempo, o time bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores.

Além da glória eterna, o título também abriu caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.

