Futebol Nacional

Flamengo ultrapassa Vasco, Botafogo e Fluminense juntos, em títulos de Libertadores

O título abriu caminho para o rubro-negro disputar o Intercontinental

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/12/2025
09:33
Flamengo campeão da Libertadores 2025
Flamengo campeão da Libertadores 2025 (Foto: Luis ACOSTA/AFP)
O Flamengo cravou seu nome em mais um capítulo do futebol sul-americano ao conquistar, neste sábado (29), sua quarta Copa Libertadores da América, superando em número de conquistas seus três principais rivais estaduais somados: Vasco, Botafogo e Fluminense. Com o novo título, o Rubro-Negro consolidou sua hegemonia recente no continente.

Com a vitória no Monumental "U", o Flamengo alcançou quatro títulos (1981, 2019, 2022 e 2025), ultrapassando Fluminense, Botafogo e Vasco, que somam três conquistas no total. Agora, mais do que nunca, o Flamengo reina absoluto entre os cariocas na América.

Títulos de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco na Libertadores

Flamengo 4 - (1981, 2019, 2022, 2025) / Botafogo 1 - (2024) / Fluminense 1 - (2023) / Vasco 1 - (1998)

➡️Rio de Janeiro ou São Paulo: qual estado tem mais títulos de Libertadores?

🏆O Fla é tetra

Se o maior prazer do rubro-negro é ver o Flamengo brilhar, neste sábado (29) o torcedor está em êxtase. Ele viu o time vencer, vencer, vencer e, agora pela 4ª vez, vencer de novo a Libertadores da América.

Com gol de Danilo no segundo tempo, o time bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores.

Além da glória eterna, o título também abriu caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.

Filipe Luís ergue a taça da Libertadores diante da torcida na comemoração no Centro do Rio (Foto: PORCIUNCULA / AFP)
Flamengo celebra tetra da Libertadores com seus torcedores no RJ (Foto: PORCIUNCULA/AFP)

