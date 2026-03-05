Campeão por Corinthians, Vasco e Botafogo assume cargo em time mineiro

O Ateneu Futebol Clube, clube de Montes Claros, em Montes Claros, anunciou a contratação do ex-jogador Jorge Henrique como coordenador técnico das categorias de base.

Em nota, o clube comemorou a chegada do profissional e destacou o desafio que ele terá na formação de jogadores dentro do projeto de base da equipe.

— Com experiência de quem já viveu grandes decisões e conquistou o mundo dentro de campo, Jorge Henrique agora assume a missão de formar e desenvolver os talentos do futuro em Montes Claros — disse o clube.

Natural de Resende (RJ), Jorge Henrique começou sua carreira profissional no futebol no Náutico em 2003. Baixinho e veloz, ganhou destaque rapidamente e ajudou o Timbu a conquistar o Campeonato Pernambucano de 2004, marcando gol na final contra o Santa Cruz.

Após boas atuações, rodou por clubes como Athletico-PR, Santo André, Ceará e Santa Cruz, até chegar ao Botafogo em 2007. No Glorioso, sob o comando de Cuca, virou peça-chave no "Carrossel Alvinegro", sendo o jogador mais caçado do Brasileirão 2007. Pelo clube, conquistou a Taça Rio de 2007 e 2008.

Em 2009, Jorge Henrique foi contratado pelo Corinthians e logo se tornou um dos pilares da equipe. Foi fundamental nas conquistas da Copa do Brasil de 2009 e no título invicto da Libertadores de 2012.

Sob o comando de Tite, Jorge Henrique viveu o auge da carreira. Em 2012, foi titular na conquista do Mundial de Clubes sobre o Chelsea, fazendo parte de um elenco histórico que contava com nomes como Cássio, Paulinho e Guerrero. Ao todo, disputou 216 jogos e marcou 30 gols pelo Timão.

Na carreira, ainda passou pelo Vasco da Gama (campeão Campeonato Carioca), Figueirense e Internacional, antes de se aposentar no Piauí, em 2024.

Jorge Henrique, ex-atacante do Corinthians (Foto: Ari Ferreira)

