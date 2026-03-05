Vasco fecha janela internacional com seis reforços e folha salarial reduzida
Ao todo, 19 jogadores deixaram o Gigante da Colina para a temporada de 2026
A janela de transferências internacional se encerrou na última terça-feira (3), e o Vasco fechou o período com seis contratações para o elenco. Até o dia 27 de março, o clube ainda pode negociar atletas que atuam no Brasil, mas a base do grupo para a temporada já está definida. Além das chegadas, a diretoria cruz-maltina conseguiu reduzir a folha salarial e abrir espaço no orçamento.
Reforços do Vasco para 2026
- Johan Rojas (empréstimo do Monterrey)
- Alan Saldivia (contratado junto ao Colo-Colo)
- Brenner (contratado junto à Udinese)
- Marino (contratado junto ao Atlético Nacional)
- Cuiabano (empréstimo do Nottingham Forest)
- Claudio Spinelli (contratado junto ao Independiente del Valle)
Saídas do Vasco na janela
Um dos principais objetivos da diretoria era enxugar a folha salarial para viabilizar as contratações. Com as 19 saídas confirmadas — incluindo a rescisão contratual de Philippe Coutinho, movimento que não estava nos planos iniciais — o custo mensal dos salários caiu de cerca de R$ 17,5 milhões, na reta final de 2025, para aproximadamente R$ 15 milhões em 2026. A redução dá mais fôlego financeiro ao clube que vive um cenário de recuperação judicial.
- Paulinho (Fortaleza – definitivo)
- Lucas Oliveira (Mirassol – definitivo)
- Mauricio Lemos (fim de contrato)
- Lyncon (empréstimo ao CRB)
- Victor Luís (Mirassol – definitivo)
- Leandrinho (Sharjah FC – definitivo)
- Riquelme (Panserraikos – definitivo)
- Juan Sforza (empréstimo ao Talleres)
- Paulinho Paula (fim de contrato – acertou com o Internacional)
- Maxime Dominguez (empréstimo ao Cracóvia)
- Ray Breno (empréstimo ao Juventude)
- Garré (empréstimo ao Aris Saloniki)
- Jean David (rescisão contratual)
- Rayan (vendido ao Bournemouth)
- Vegetti (definitivo ao Cerro Porteño)
- GB (empréstimo ao Fortaleza)
- Estrella (empréstimo ao CRB)
- Philippe Coutinho (rescisão contratual)
- Allan Victor (fim de contrato)
Com espaço aberto na folha salarial e no elenco, o Vasco segue atento ao mercado nacional em busca de oportunidades pontuais para fechar o grupo e dar mais opções à comissão técnica de Renato Gaúcho na sequência da temporada.
