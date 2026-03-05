menu hamburguer
Vasco fecha janela internacional com seis reforços e folha salarial reduzida

Ao todo, 19 jogadores deixaram o Gigante da Colina para a temporada de 2026

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/03/2026
05:00
Spinelli e Rojas, do Vasco, durante aquecimento para a partida contra o Bahia,
imagem cameraSpinelli e Rojas, do Vasco, durante aquecimento para a partida contra o Bahia (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)
A janela de transferências internacional se encerrou na última terça-feira (3), e o Vasco fechou o período com seis contratações para o elenco. Até o dia 27 de março, o clube ainda pode negociar atletas que atuam no Brasil, mas a base do grupo para a temporada já está definida. Além das chegadas, a diretoria cruz-maltina conseguiu reduzir a folha salarial e abrir espaço no orçamento.

Reforços do Vasco para 2026

  1. Johan Rojas (empréstimo do Monterrey)
  2. Alan Saldivia (contratado junto ao Colo-Colo)
  3. Brenner (contratado junto à Udinese)
  4. Marino (contratado junto ao Atlético Nacional)
  5. Cuiabano (empréstimo do Nottingham Forest)
  6. Claudio Spinelli (contratado junto ao Independiente del Valle)
Saldivia Vasco Nova Iguaçu
Saldivia em campo contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Saídas do Vasco na janela

Um dos principais objetivos da diretoria era enxugar a folha salarial para viabilizar as contratações. Com as 19 saídas confirmadas — incluindo a rescisão contratual de Philippe Coutinho, movimento que não estava nos planos iniciais — o custo mensal dos salários caiu de cerca de R$ 17,5 milhões, na reta final de 2025, para aproximadamente R$ 15 milhões em 2026. A redução dá mais fôlego financeiro ao clube que vive um cenário de recuperação judicial.

  1. Paulinho (Fortaleza – definitivo)
  2. Lucas Oliveira (Mirassol – definitivo)
  3. Mauricio Lemos (fim de contrato)
  4. Lyncon (empréstimo ao CRB)
  5. Victor Luís (Mirassol – definitivo)
  6. Leandrinho (Sharjah FC – definitivo)
  7. Riquelme (Panserraikos – definitivo)
  8. Juan Sforza (empréstimo ao Talleres)
  9. Paulinho Paula (fim de contrato – acertou com o Internacional)
  10. Maxime Dominguez (empréstimo ao Cracóvia)
  11. Ray Breno (empréstimo ao Juventude)
  12. Garré (empréstimo ao Aris Saloniki)
  13. Jean David (rescisão contratual)
  14. Rayan (vendido ao Bournemouth)
  15. Vegetti (definitivo ao Cerro Porteño)
  16. GB (empréstimo ao Fortaleza)
  17. Estrella (empréstimo ao CRB)
  18. Philippe Coutinho (rescisão contratual)
  19. Allan Victor (fim de contrato)
Coutinho vasco
Coutinho lamenta oportunidade perdida contra a Chapecoense (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

Com espaço aberto na folha salarial e no elenco, o Vasco segue atento ao mercado nacional em busca de oportunidades pontuais para fechar o grupo e dar mais opções à comissão técnica de Renato Gaúcho na sequência da temporada.

