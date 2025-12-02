Vasco tem retornos importantes contra o Mirassol; veja a provável escalação
Tchê Tchê e David voltam à equipe após cumprir suspensão
- Matéria
- Mais Notícias
Após a vitória contundente por 5 a 1 sobre o Internacional, o Vasco volta a campo nesta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), em São Januário, para enfrentar o Mirassol pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno de dois jogadores importantes para Fernando Diniz: David e Tchê Tchê, que ficaram de fora da última rodada por suspensão.
Vasco x Fluminense: vendas abrem nesta segunda-feira (1) para semi da Copa do Brasil
Fluminense
Vasco reage com goleada e dá resposta à altura do rival antes da semifinal da Copa do Brasil
Vasco
Renata Fan faz forte desabafo após goleada do Vasco contra o Inter: ‘Patético’
Fora de Campo
➡️ Vasco firma contrato de formação com joia patrocinada pela Nike
Mesmo praticamente sem risco de rebaixamento, Diniz não pretende poupar a equipe neste duelo. O foco total do treinador está na preparação final para as semifinais do Campeonato, em que o Vasco enfrentará o Fluminense nos dias 11 e 14 de dezembro. A tendência é que o elenco seja preservado apenas na última rodada, contra o Atlético-MG, na Arena MRV — confronto marcado para quatro dias antes do primeiro jogo da semifinal.
Com a volta de peças importantes e a intenção de manter o ritmo competitivo, o Vasco deve ir a campo com força máxima. A provável escalação conta com uma mescla de jogadores experientes e jovens em ascensão.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.
A expectativa é de casa cheia em São Januário, com o torcedor cruzmaltino embalado pela goelada e já de olho nas decisões que se aproximam. O confronto contra o Mirassol pode consolidar ainda mais a confiança do elenco para a sequência decisiva da temporada.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias