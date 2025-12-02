menu hamburguer
Vasco

Vasco tem retornos importantes contra o Mirassol; veja a provável escalação

Tchê Tchê e David voltam à equipe após cumprir suspensão

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
07:40
Fernando Diniz vasco
imagem cameraFernando Diniz na beira do campo durante a partida contra o Internacional (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
Após a vitória contundente por 5 a 1 sobre o Internacional, o Vasco volta a campo nesta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), em São Januário, para enfrentar o Mirassol pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno de dois jogadores importantes para Fernando Diniz: David e Tchê Tchê, que ficaram de fora da última rodada por suspensão.

Mesmo praticamente sem risco de rebaixamento, Diniz não pretende poupar a equipe neste duelo. O foco total do treinador está na preparação final para as semifinais do Campeonato, em que o Vasco enfrentará o Fluminense nos dias 11 e 14 de dezembro. A tendência é que o elenco seja preservado apenas na última rodada, contra o Atlético-MG, na Arena MRV — confronto marcado para quatro dias antes do primeiro jogo da semifinal.

Com a volta de peças importantes e a intenção de manter o ritmo competitivo, o Vasco deve ir a campo com força máxima. A provável escalação conta com uma mescla de jogadores experientes e jovens em ascensão.

Vasco
Rayan comemora o gol do Vasco ao lado dos companheiros de equipe (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

A expectativa é de casa cheia em São Januário, com o torcedor cruzmaltino embalado pela goelada e já de olho nas decisões que se aproximam. O confronto contra o Mirassol pode consolidar ainda mais a confiança do elenco para a sequência decisiva da temporada.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

