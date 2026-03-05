Joia do Vasco, meia emprestado a clube da Série B brilha em estreia

Uma das grandes apostas da base do Vasco, Guilherme Estrella foi emprestado ao CRB para ganhar mais minutagem e ritmo de jogo. A estratégia segue exemplos recentes adotados pelo próprio Cruzmaltino.

Um dos casos é o de Barros, que foi emprestado ao América-MG no início do ano passado, retornou ao Vasco no meio da temporada e hoje é titular da equipe. Mais recentemente, JP defendeu o Avaí na última Série B, teve boas atuações e voltou valorizado.

Nesta terça-feira (3), Estrella estreou pelo CRB, na Copa do Brasil, na vitória por 6 x 0. O jovem entrou em campo no início do segundo tempo, contribuindo para o resultado com uma assistência.

Cria de São Januário, Estrella chegou ao Vasco ainda no Sub-10, em 2015, e construiu uma trajetória sólida nas categorias de base. O meia foi um dos destaques da geração campeã do Campeonato Carioca Sub-17 em 2021 e 2022, além da conquista da Recopa Carioca nas mesmas temporadas, sendo considerado uma das grandes promessas do clube naquele período.

A estreia no time profissional aconteceu em 2024, quando o jogador começou a receber oportunidades e apresentou boas atuações. No entanto, uma lesão no menisco interrompeu sua sequência, o afastando-o dos gramados por mais de um ano. Estrella só conseguiu retornar à equipe em julho de 2025 e, desde então, teve poucas chances. Na última temporada, entrou em campo em apenas três partidas, somando 28 minutos no total.

