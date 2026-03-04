Renato Gaúcho sinaliza possível troca na braçadeira de capitão do Vasco

O técnico Renato Gaúcho ainda não revelou quem será o capitão do Vasco na sequência da temporada de 2026. Durante sua coletiva de apresentação, o treinador revelou que conversou na manhã desta quarta-feira (4) com o diretor de futebol Admar Lopes e com o presidente Pedrinho sobre a braçadeira, mas afirmou que comunicará primeiro sua decisão ao elenco antes de torná-la pública.

- Eu já toquei nesse assunto com o Admar e com o presidente hoje de manhã, o que eu penso do capitão. Mas isso, antes eu vou comunicar aos jogadores o que eu penso sobre isso, e aí depois eu passo para vocês quem vai ser o capitão.

Renato destacou que a escolha vai além de quem usa a faixa. Segundo ele, liderança não se resume ao capitão oficial, já que outros jogadores também podem exercer papel fundamental dentro de campo. O treinador ressaltou a importância da comunicação entre os atletas.

— Vou conhecendo todos os jogadores e, a partir daí, vejo quem pode ser líder. Mas o líder não é só o cara que usa a faixa. O capitão usa a faixa, mas às vezes tem um jogador que fala tanto quanto ele. Só o capitão fala com o árbitro, tudo bem. Agora, entre eles, não precisa ser apenas o capitão. Até para uma cobrança sobre o árbitro ou sobre os adversários, não precisa ser só ele. Eles precisam se comunicar. Às vezes, você vê um jogador com a faixa, mas ele não é o grande líder. O grande líder pode ser justamente quem nem está usando a braçadeira.

Renato Gaúcho é apresentado como o novo técnico do Vasco da Gama (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Na atual temporada, a braçadeira mudou de dono. Philippe Coutinho foi capitão em sete partidas antes de deixar o clube em fevereiro. Desde então, o goleiro Léo Jardim assumiu a função em cinco jogos.

A declaração do novo comandante indica que mudanças podem ocorrer. O favorito para assumir a liderança é o volante Thiago Mendes, jogador mais experiente do elenco, com 33 anos. Desde a reta final da última temporada, ele se consolidou como um dos pilares da equipe e desponta como principal candidato a ser o capitão na era Renato.

Thiago Mendes na partida entre Vasco e Fluminense pela semifinal do Carioca (Foto:DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

