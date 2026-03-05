Janela internacional de transferência se fecha, mas Vasco pode buscar reforços em março

Mesmo com o encerramento da janela internacional de transferências na última terça-feira (3), o Vasco ainda pode se reforçar ao longo do mês de março. O regulamento permite a contratação de jogadores que já atuam no futebol brasileiro ou que estejam livres no mercado até dia 27. O clube trata o período como uma oportunidade estratégica para ajustes pontuais no elenco visando a sequência da temporada.

Antes da demissão de Fernando Diniz, a diretoria buscava um volante para aumentar as opções no meio de campo. Com a saída do treinador, a movimentação foi temporariamente interrompida enquanto o clube definia o novo comandante. A avaliação sobre o perfil ideal para a posição ficou "congelada" até a chegada do substituto, já que a comissão técnica terá peso direto na escolha.

Com a contratação de Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino deve retomar o mapeamento de mercado. A prioridade segue sendo a contratação de um volante para disputar posição com Thiago Mendes e Barros e elevar o nível de competitividade no setor. Ainda assim, na busca por reforços, o clube pode se movimentar por outras posições caso surjam oportunidades de mercado consideradas vantajosas, especialmente envolvendo jogadores livres ou empréstimos.

O perfil das negociações deve manter a linha adotada na gestão do diretor de futebol Admar Lopes: atletas sem vínculo ou acordos por empréstimo, com possibilidade de opção ou obrigação de compra atrelada a metas.

Durante sua apresentação no Vasco, Renato Gaúcho admitiu que a chegada de reforços é bem-vinda, mas ponderou sobre as dificuldades do mercado.

- Lógico que sempre que possível que a diretoria puder dar um reforço, será bem-vindo numa posição que a gente necessite e que o clube tenha condições. Muitas vezes, tem dinheiro, mas não encontra o jogador. Ou quando encontra, o preço é um absurdo - afirmou o treinador.

