Rayan caminha passos de Adriano Imperador e tem futuro animador

O bom momento de Rayan com a camisa do Vasco tem despertado comparações curiosas nas redes sociais. O atacante, formado nas categorias de base do clube, vem sendo apontado por muitos torcedores como um “novo Adriano Imperador”, ex-jogador que marcou época com passagens por Flamengo, Inter de Milão e Corinthians.

Rayan e Adriano Imperador em seus inícios por Vasco e Flamengo (Foto: Lance!)

As semelhanças apontadas pelos fãs vão além do porte físico e do estilo de jogo, além das finalizações com a perna esquerda. A reportagem do Lance! analisou os números dos dois atletas no início de suas trajetórias para entender até que ponto a comparação faz sentido.

Adriano surgiu no Flamengo em 2000 e, antes de se transferir para a Inter de Milão, em 2001, acumulou 46 partidas e 12 gols com a camisa rubro-negra. O centroavante, conhecido pela força e finalização potente, teve uma segunda passagem marcante pela Gávea em 2009, quando ajudou o time a conquistar o Campeonato Brasileiro após um jejum de 17 anos. No total, o Imperador disputou 92 jogos pelo Flamengo, 72 deles como titular, marcou 45 gols e deu 11 assistências.

Rayan, por sua vez, começou a construir sua história no futebol profissional com números promissores. Desde que subiu ao time principal do Vasco, o atacante já somou 17 gols e duas assistências, com média de 0,2 gol por partida. Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o jogador foi decisivo e se consolidou como uma das principais peças ofensivas do elenco comandado por Fernando Diniz.

A semelhança entre Rayan e Adriano tem sido tema constante nas redes.

- Rayan é um talento incrível. Lembro-me de vê-lo na Copa do Mundo Sub-17 e pensar que ele seria um jogador muito bom. Mas agora, com Diniz, ele parece ter atingido um novo patamar. Me lembra muito o estilo do Adriano - escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

Outro foi mais direto:

- O Rayan virou o Adriano Imperador nas mãos do Diniz.

Alguns movimentos também foram lembrados nas redes.

- Essas arrancadas dele lembram demais o Adriano Imperador.

Os comentários seguem se multiplicando a cada boa atuação do jovem vascaíno. Seja coincidência ou não, a comparação com o Imperador mostra o tamanho das expectativas que Rayan começa a gerar no torcedor. O tempo e a continuidade em alto nível dirão se o atacante do Vasco seguirá o mesmo caminho de um dos maiores centroavantes da história recente do futebol brasileiro.

