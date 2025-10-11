Jogador do Vasco posta vídeo dançando e torcida reage: ‘Inimigo do gol’
Atacante ainda não balançou as redes esse ano com a camisa do Cruz-Maltino
O clima é de descontração na colina histórica. O atacante do Vasco, Andrés Gómez publicou um vídeo exibindo todo seu gingado na dança. Alguns torcedores vascaínos comentaram sobre o tema nas redes sociais e as reações se dividiram entre brincadeiras e "cornetadas".
➡️Jorginho dá recado a Paulo Henrique após estreia na Seleção Brasileira: ‘Ele precisa’
Números de Andrés Gómez no Vasco
Andrés chegou ao time carioca em agosto deste ano, após o time carioca firmar o acordo de empréstimo junto ao Rennes, da França. Ao todo, o atacante já acumula sete partidas pelo Cruz-Maltino, com três assistências, mas sem balançar as redes até o momento.
meu colombia ta timido mas dps que ele balançar a rede a primeira vez vai se soltar igual riascos— gabriel fortes chaves (@peccarecaa) October 11, 2025
Tá na hora de deixar de ser inimigo do gol .— Tenório inside (@Cleiton44482641) October 11, 2025
Não vejo a hora dele fazer o dele pra ver ele dançando— °•ʙᴇᴀᴛʀɪꜱᴛᴇ•° (@Soouuzs) October 11, 2025
Por conta da Data Fifa, o time de Fernando Diniz só volta à campo no dia 15 de outubro, terça-feira, contra o Fortaleza. A partida será realizada na Arena Castelão, às 21h30, no horário de Brasília.
