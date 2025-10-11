menu hamburguer
Fora de Campo

Jogador do Vasco posta vídeo dançando e torcida reage: ‘Inimigo do gol’

Atacante ainda não balançou as redes esse ano com a camisa do Cruz-Maltino

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
13:42
Atualizado há 1 minutos
Andrés Goméz já anotou três assistências com a camisa do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraAndrés Goméz já anotou três assistências com a camisa do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O clima é de descontração na colina histórica. O atacante do Vasco, Andrés Gómez publicou um vídeo exibindo todo seu gingado na dança. Alguns torcedores vascaínos comentaram sobre o tema nas redes sociais e as reações se dividiram entre brincadeiras e "cornetadas".

➡️Jorginho dá recado a Paulo Henrique após estreia na Seleção Brasileira: ‘Ele precisa’

Andrés Gómez e Hugo Moura - Vasco X Bahia - Brasileirão 2025
Andrés Gómez durante jogo entre Vasco x Bahia, pelo Brasileirão deste ano (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Números de Andrés Gómez no Vasco

Andrés chegou ao time carioca em agosto deste ano, após o time carioca firmar o acordo de empréstimo junto ao Rennes, da França. Ao todo, o atacante já acumula sete partidas pelo Cruz-Maltino, com três assistências, mas sem balançar as redes até o momento.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por conta da Data Fifa, o time de Fernando Diniz só volta à campo no dia 15 de outubro, terça-feira, contra o Fortaleza. A partida será realizada na Arena Castelão, às 21h30, no horário de Brasília.

Tudo sobre

