Lateral-direito do Vasco sofre lesão ligamentar e vai precisar de cirurgia

O Vasco da Gama informou que o lateral-direito Paulo Ricardo sofreu um trauma no pé direito, realizou exames e foi constatada uma lesão ligamentar com indicação de tratamento cirúrgico. Mais conhecido como Paulinho, o jogador fez apenas dois jogos no profissional esse ano.

Em 2025, Paulinho atuou com frequência pela equipe sub-20. Foram 13 jogos no Brasileiro, quatro jogos na Copa Rio e quatro jogos na Sudamericana.

Paulinho quase foi emprestado pelo Vasco

Melou o empréstimo de Paulinho lateral-direito do Vasco, para o Volta Redonda. Segundo apuração, o clube conseguiu interromper o empréstimo porque Paulinho ainda não havia assinado contrato com o Voltaço. Tanto o jogador quanto o Voltaço foram pegos de surpresa com a decisão repentina da diretoria cruz-maltina.

Próximos jogos do Cruz-Maltino

15/10 - Fortaleza - Brasileirão

20/10 - Fluminense - Brasileirão

26/10 - RB Bragantino - Brasileirão

Paulinho, do Vasco da Gama (Foto: Instagram)

