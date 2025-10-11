Lateral-direito do Vasco sofre lesão ligamentar e vai precisar de cirurgia
Jogador teve poucas chances no profissional
O Vasco da Gama informou que o lateral-direito Paulo Ricardo sofreu um trauma no pé direito, realizou exames e foi constatada uma lesão ligamentar com indicação de tratamento cirúrgico. Mais conhecido como Paulinho, o jogador fez apenas dois jogos no profissional esse ano.
Em 2025, Paulinho atuou com frequência pela equipe sub-20. Foram 13 jogos no Brasileiro, quatro jogos na Copa Rio e quatro jogos na Sudamericana.
Paulinho quase foi emprestado pelo Vasco
Melou o empréstimo de Paulinho lateral-direito do Vasco, para o Volta Redonda. Segundo apuração, o clube conseguiu interromper o empréstimo porque Paulinho ainda não havia assinado contrato com o Voltaço. Tanto o jogador quanto o Voltaço foram pegos de surpresa com a decisão repentina da diretoria cruz-maltina.
Próximos jogos do Cruz-Maltino
15/10 - Fortaleza - Brasileirão
20/10 - Fluminense - Brasileirão
26/10 - RB Bragantino - Brasileirão
Em alta, Rayan busca marcas históricas no Brasileirão
Aos 19 anos, o atacante é o sub-20 com mais gols no futebol brasileiro em 2025, somando 14 bolas na rede — mesmo número de Vitor Roque — e já desponta como um dos maiores destaques da base vascaína nos últimos anos.
A fase iluminada de Rayan vem sendo fundamental para a campanha do time cruzmaltino, que se recuperou no Brasileirão e agora ocupa atualmente a 11ª posição na tabela, com 33 pontos. No próximo dia 15, a equipe volta a campo contra o Fortaleza, fora de casa, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. ➡️ Leia mais aqui
