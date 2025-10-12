A história do Vasco da Gama está profundamente ligada à formação de grandes jogadores. Desde os tempos de São Januário lotado nos anos 1970 até o surgimento de novas promessas no século XXI, o clube sempre foi um dos principais celeiros de talentos do futebol brasileiro. A base cruzmaltina, estruturada e tradicional, é responsável por revelar ídolos que marcaram gerações, defenderam a Seleção Brasileira e conquistaram espaço no futebol mundial. O Lance! apresenta os maiores jogadores revelados pelo Vasco da Gama.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Vasco sempre enxergou a formação como parte de sua identidade. Mais do que um clube, é um símbolo de inclusão e oportunidades. E isso se reflete no trabalho de base: jogadores de diferentes origens encontram em São Januário o espaço para crescer, amadurecer e alcançar o sonho de se tornarem profissionais.

De Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do clube, a Philippe Coutinho, revelação moderna que brilhou na Europa, o Vasco é um dos clubes brasileiros que mais formou atletas de destaque. Suas categorias de base revelam talento, disciplina e amor pela camisa — características que definem o “DNA vascaíno”.

continua após a publicidade

Confira abaixo cinco dos maiores jogadores revelados pelo Vasco da Gama e como cada um marcou seu nome na história do futebol.

Maiores jogadores revelados pelo Vasco da Gama

A tradição da base do Vasco

Desde a década de 1970, o Vasco tem papel fundamental no desenvolvimento de jovens talentos. A estrutura de São Januário e o trabalho de observação no Rio de Janeiro revelaram dezenas de nomes importantes, moldando craques que levaram o nome do clube ao mundo.

Roberto Dinamite – o eterno ídolo

Maior jogador da história do Vasco, Roberto Dinamite é sinônimo de gol e fidelidade. Revelado na base cruzmaltina, estreou no profissional em 1971 e nunca mais deixou de brilhar. Foram mais de 700 gols em mais de 1.100 partidas, números que o colocam entre os maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Campeão carioca e nacional, Dinamite se tornou símbolo de liderança, técnica e carisma. Nenhum nome representa melhor a força formadora do Vasco.

continua após a publicidade

Edmundo – o Animal

Irreverente, talentoso e competitivo, Edmundo foi outro craque revelado pelo Vasco. Cria das divisões de base de São Januário, o atacante ganhou o apelido de “Animal” pela intensidade e paixão com que jogava. Brilhou nas décadas de 1990 e 2000, sendo um dos principais nomes do título brasileiro de 1997. Edmundo foi também destaque na Seleção Brasileira e teve carreira de sucesso na Itália. Seu estilo explosivo e técnico marcou época. Antes do profissional, ele iniciou e terminou sua carreira na base pelo Vasco, apesar de uma passagem pelo Botafogo.

Romário – o gênio da grande área

Romário chegou ao Vasco aos 15 anos, vindo do Olaria. É a personificação do talento nato produzido em São Januário. Com técnica refinada, frieza diante do gol e um instinto de artilheiro incomparável, revolucionou o conceito de atacante no futebol brasileiro.

Philippe Coutinho – o talento moderno

Um dos nomes mais recentes dessa linhagem, Philippe Coutinho é símbolo da nova geração vascaína. Descoberto nas categorias de base, estreou muito jovem no time profissional e logo encantou pela habilidade e visão de jogo. Transferido para a Inter de Milão, depois brilhou no Liverpool e no Barcelona, consolidando-se como um dos meias mais técnicos da sua geração. Mesmo com carreira internacional, Coutinho sempre expressou gratidão ao Vasco, onde tudo começou.

Carlos Germano – o paredão vascaíno

Revelado na base do Vasco no fim dos anos 1980, Carlos Germano tornou-se titular e ídolo rapidamente. Goleiro seguro, de grandes reflexos e liderança, foi peça-chave em conquistas importantes, como o Brasileirão de 1997 e a Libertadores de 1998. Além do sucesso com o clube, defendeu a Seleção Brasileira, integrando o elenco campeão mundial de 1994. Sua trajetória mostra a capacidade do Vasco de formar jogadores em todas as posições.

Alex Teixeira – o craque da geração 2000

Alex Teixeira surgiu em um período de renovação do Vasco. Revelado na base, estreou no time principal em 2008 e logo chamou atenção pelo dinamismo e técnica. Foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde se tornou ídolo, e seguiu carreira de sucesso na China e na Europa. Em 2022, retornou ao Vasco para reencontrar o clube que o revelou, simbolizando o ciclo que une passado e presente na história cruzmaltina.

Vavá – o pioneiro goleador

Revelado pelo Vasco da Gama, Vavá foi um dos primeiros grandes atacantes formados em São Januário a conquistar o mundo. Dono de faro de gol apurado e presença imponente na área, destacou-se ainda jovem no clube antes de brilhar com a camisa da Seleção Brasileira, sendo bicampeão mundial em 1958 e 1962.

O legado da base do Vasco

A base do Vasco é um patrimônio do futebol brasileiro. Com uma história que atravessa gerações, o clube revelou craques em todas as posições e épocas — de Dinamite e Edmundo, ídolos eternos, a Coutinho e Alex Teixeira, símbolos do futebol globalizado.

Em São Januário, talento e identidade caminham juntos. A base cruzmaltina é mais que um projeto: é uma tradição que segue formando jogadores com garra, técnica e amor pela camisa.