Vasco se despede com vitória da Liga Sul-Americana de Basquete

Depois de duas derrotas, o Vasco se despediu com vitória no Sul-Americano de Basquete, disputado em Sucre, na Bolívia. Na noite deste sábado, 11, contra o Motilones del Norte, da Colômbia, o time de São Januário se impôs com facilidade e venceu por 70 a 29. Com 13 pontos, Pedro Nunes foi o cestinha do jogo e fundamental no triunfo.

Antes, o Vasco perdera para o Ferro, da Argentina, por 73 e 40, e para Club Universitario, da Bolívia, por 79 a 73. Tanto os argentinos quanto os anfitriões já garantiram vaga às quartas de final.

O torneio boliviano é disputado em quatro grupos de quatro times. E os dois primeiros de cada chave avançam à próxima fase. Com o triunfo deste sábado, o Vasco ficou em terceiro no Grupo B.

Com adeus do Vasco, mais dois brasileiros jogam o torneio

Bauru (já eliminado), no Grupo A, e Corinthians, no C, e Pinheiros, no D, são os outros times brasileiros no Sul-Americano de Basquete. O Grupo A foi disputado no início do mês, no Paraguai, o C será de 24 a 26 de outubro, em São Paulo, e o D, de 27 a 29, em Assunção.

