Novo técnico do Vasco, Felipe tem aproveitamento de ‘meio de tabela’ na carreira

Felipe, ex-jogador do clube, será o treinador do Vasco até o final de 2024. O personagem cruz-maltino, que ocupa o cargo de diretor no clube, vai assumir a equipe após a demissão de Rafael Paiva. Na carreira, o novo técnico tem números semelhantes ao do Gigante no Brasileirão de 2024.

No Vasco, Felipe irá comandar o time nas três rodadas finais do campeonato. O Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-GO (em casa), o Atlético-MG (casa) e o Cuiabá (fora). O Gigante está em 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 43 pontos. Cria da Colina, o ídolo foi jogador entre 1997 e 2014, com três passagens históricas no Gigante. Como técnico, o craque atua desde 2021.

Carreira

Com passagens como treinador por Bangu, Confiança e Volta Redonda, Felipe assume o Vasco com 40% de aproveitamento na carreira. Na carreira, o "Maestro" tem 54 jogos na função, com 14 vitórias, 16 empates e 24 derrotas.

No Alvirrubro, o técnico teve duas passagens, entre abril de 2021 e março de 2022, e de julho de 2022 até outubro de 2023. Ao todo, foram 817 dias no comando do time da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Bangu 🔴⚪

⚽ 38 jogos

✅ 10 vitórias

🟰 11 empates

❌ 17 derrotas

No meio das duas experiências pelo Bangu, Felipe passou no comando do Confiança, do Sergipe. A trajetórias durou apenas 62 dias, entre abril e junho de 2022.

Confiança 🔵⚪

⚽ 8 jogos

✅ 2 vitórias

🟰 3 empates

❌ 3 derrotas

Por fim, o último treinado por Felipe foi o Volta Redonda, do Rio de Janeiro. No total, foram 114 dias pelo comando do Voltaço, com o encerramento a demissão dele no fim do Campeoanto Carioca de 2024.

Volta Redonda 🟡⚫

⚽ 8 jogos

✅ 2 vitórias

🟰 2 empates

❌ 2 derrotas

