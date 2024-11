Coutinho se pronuncia sobre demissão de Rafael Paiva do Vasco

Pedrinho, presidente do Vasco, anunciou a demissão do técnico Rafael Paiva após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians. O treinador deixa o clube com 43 pontos, na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. O astro do time, Philippe Coutinho, se pronunciou sobre a saída do técnico e afirmou acreditar em um "novo começo".

Decepcionados por não termos obtido o resultado que queríamos, mas um novo treinador significa um novo começo. 👊🤍🖤



Disappointed not to get the result we wanted, but new coach means new start. 👊🤍🖤 https://t.co/1WEhZCEo6m pic.twitter.com/NYiMRJ1Q98 — Philippe Coutinho (@PhilCoutiinho) November 24, 2024

Mais detalhes sobre a demissão de Rafael Paiva do Vasco

Após a quarta derrota consecutiva na reta final do Campeonato Brasileiro, Pedrinho comunicou que Rafael Paiva não permanece como técnico do Vasco. O dirigente ainda dará uma coletiva, nesta segunda-feira (25), para esclarecer os rumos do Cruz-Maltino até o término do ano.

Rafael Paiva estava no comando técnico do Vasco desde a saída de Álvaro Pacheco, em junho. O agora ex-técnico cruz-maltino deixa o cargo após 35 partidas, com 13 vitórias, dez empates e 12 derrotas.