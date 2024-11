Vasco define treinador para a reta final do Brasileirão

Felipe, ex-jogador do clube, será o treinador do Vasco até o final de 2024. O ídolo cruz-maltino, que ocupa o cargo de diretor-técnico no clube, vai assumir a equipe após a demissão de Rafael Paiva.

continua após a publicidade

➡️ Olheiro Lance!: cinco nomes livres no mercado para substituir Rafael Paiva no Vasco

Pedrinho vai anunciar a decisão nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), na coletiva de imprensa realizada em São Januário. Após a quarta derrota consecutiva na reta final do Brasileirão, que já vinha de resultados negativos contra Botafogo, Fortaleza e Internacional. Dessa maneira, o presidente do Vasco comunicou que Paiva não permanece no cargo.

Assim, Felipe irá comandar o Vasco nas três rodadas finais do campeonato. O Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-GO (em casa), o Atlético-MG (casa) e o Cuiabá (fora). O Gigante está em 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 43 pontos. A delegação saiu da Neo Química Arena, em São Paulo, direto para o aeroporto no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Rafael Paiva comandava o Vasco desde a saída de Álvaro Pacheco, em junho. O ex-técnico cruz-maltino deixa o cargo após 35 partidas, com 13 vitórias, dez empates e 12 derrotas. Com passagens como treinador no Tigres, Bangu, Confiança e Volta Redonda, Felipe assume o comando do clube do coração. O "Maestro" é ídolo do clube como jogador.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco