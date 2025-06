Vasco anuncia Admar Lopes como novo diretor de futebol

O Vasco anunciou, na noite desta segunda-feira (9), seu novo diretor-executivo de futebol. O português Admar Lopes, de 41 anos, assume a função no Cruz-Maltino após passagem pelo Bordeaux, da França. A diretoria do clube buscava no mercado um profissional para ocupar a saída de Marcelo Sant'ana, demitido no início de maio.

continua após a publicidade

➡️Vasco anuncia rescisão do contrato de Payet

Admar atuou como olheiro na Europa em clubes como o Porto, de Portugal, o Monaco e o Lille, da França. No Bordeaux, seu último trabalho, ele atuava acumulava as funções de diretor técnico e diretor esportivo.

Veja o comunicado do Vasco:

- O Vasco da Gama informa que Admar Lopes é o novo diretor-executivo de futebol. Com uma carreira internacional sólida e passagens por clubes tradicionais europeus, o profissional português chega para comandar o departamento de futebol do Vasco, trazendo uma abordagem moderna, estratégica e integrada para fortalecer a área.

continua após a publicidade

Admar Lopes desenvolveu sua trajetória em mercados competitivos, tendo atuado em equipes como FC Porto, AS Monaco e Lille, com forte ênfase na identificação de talentos e na coordenação de processos de scouting.

Mais recentemente, ocupou cargos executivos no Boavista e no Bordeaux, onde liderou projetos esportivos em contextos de reestruturação.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O profissional tem chegada prevista ao Rio de Janeiro nos próximos dias, representando mais um passo do Vasco em direção a um modelo de gestão profissional, com foco em desempenho esportivo e sustentabilidade.