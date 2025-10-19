Nova zaga e artilheiro no banco: as mudanças do Vasco desde a derrota para o Fluminense

O Vasco da Gama volta a enfrentar o Fluminense nesta segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca marca o reencontro entre as equipes após o duelo no primeiro turno, quando o Tricolor venceu de virada por 2 a 1, em uma partida que escancarou fragilidades no time cruzmaltino. Desde então, muita coisa mudou em São Januário — e para melhor.

continua após a publicidade

Na ocasião, válida pela 10ª rodada, o Vasco saiu na frente com gol do zagueiro João Victor, mas cedeu a virada com um gol contra de Pablo Vegetti e um belo chute de fora da área do lateral Guga no final da partida. A derrota deixou o time na 13ª colocação, com apenas 10 pontos, e trouxe à tona a instabilidade de uma equipe que ainda buscava identidade e consistência.

➡️ Vasco tem sequência decisiva para definir suas ambições no Brasileirão

Defesa reformulada

Um dos setores mais criticados na época era a defesa. João Victor, autor do gol na partida e alvo de muitas críticas, acabou sendo negociado com o CSKA Moscou. Seu companheiro naquele jogo, Luiz Gustavo, também deixou o clube e foi vendido ao Bahia.

continua após a publicidade

A reformulação veio na janela de transferências, com as chegadas de Carlos Cuesta e Robert Renan. A nova dupla de zaga rapidamente se firmou como titular e trouxe a tão buscada solidez defensiva. Nos dois últimos jogos em que atuaram juntos — contra Bahia e Cruzeiro — o Vasco não sofreu gols.

Carlos Cuesta em campo contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Probabilidades do Lance!: Vasco já tem mais chances de G-6 do que de rebaixamento

Barros no meio-campo

Outro ponto de transformação no Vasco está no meio-campo. No confronto do primeiro turno, o setor era formado por Hugo Moura, Tchê Tchê e Mateus Carvalho — três volantes de características defensivas, o que deixava o time pouco criativo. Para piorar, Phillipe Coutinho, principal articulador do elenco, estava suspenso.

continua após a publicidade

Agora, a grande novidade atende pelo nome de Barros. O jogador estava emprestado ao América-MG e teve seu final de empréstimo antecipado. Com ele como titular, o Vasco está invicto: são nove jogos, com cinco vitórias e quatro empates. Sua presença ajudou a equipe a encontrar o tão necessário equilíbrio no meio-campo.

Barros em campo pelo Vasco na partida contra o Botafogo (Fotos: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Artilheiro no banco

No ataque, Pablo Vegetti, que chegou a ser decisivo em vários momentos do campeonato, vive seu pior momento com a camisa cruzmaltina. O argentino não marca há oito partidas — seu último gol foi contra o Sport, pela 22ª rodada. Na última partida, acabou ficando no banco e sequer entrou em campo, com o colombiano Andrés Gómez ganhando a vaga entre os titulares.

Vegetti na partida entre Vasco e Bahia, em São Januário (Foto: Thiago Riberio/AGIF)

Enquanto Vegetti cai de rendimento, quem sobe é o jovem Rayan. Na partida contra o Fluminense no primeiro turno, o atacante de 19 anos ainda buscava espaço no elenco e tinha apenas quatro gols na temporada. Agora, é um dos grandes destaques do time no Brasileirão, com 15 gols marcados, sendo peça-chave no momento positivo da equipe.

➡️ Quanto vale Rayan? Joia do Vasco vive auge e pode ser a maior venda da história do clube

A bola rola às 19h30 desta segunda-feira, no Maracanã, e promete um duelo bem diferente daquele do primeiro turno.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.



