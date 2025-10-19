Probabilidades do Lance!: Vasco já tem mais chances de G-6 do que de rebaixamento

Após a importante vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama entrou na primeira página da tabela e agora pode pensar em alçar vôos mais altos no campeonato. Segundo o Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), ferramenta estatística desenvolvida pelo Lance!, o Gigante da Colina vive um novo momento: a probabilidade de terminar no G-6 (3,81%) já é maior do que a de ser rebaixado (3,61%). O risco de queda, que chegou a alarmantes 45,91% após a 22ª rodada.

As simulações indicam que a tendência atual é o Vasco encerrar o Brasileirão entre a 7ª e a 12ª colocação (57,06%), cenário bem diferente do vivido no meio do campeonato, quando o clube flertava com a zona de rebaixamento.

Fernando Diniz comemorando a vitória do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O cálculo do IPG se baseia em um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, que leva em conta o desempenho recente das equipes, o fator mando de campo (com peso específico para cada time) e milhares de simulações possíveis para as rodadas seguintes. A metodologia mostra que sequências de vitórias aumentam as chances de novos resultados positivos, enquanto derrotas tendem a influenciar negativamente o desempenho futuro. Empates, por outro lado, reforçam as tendências já observadas.

Em franca recuperação, o Vasco soma 36 pontos e ocupa a 9ª colocação, consolidando-se no meio da tabela. O próximo desafio será um clássico carioca de grande importância: o confronto com o Fluminense, na próxima segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor, que aparece em 7º lugar com 41 pontos, é um adversário direto na disputa por uma vaga nas competições internacionais.

