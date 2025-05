No reencontro com o técnico Fernando Diniz, o Fluminense venceu o Vasco de virada, por 2 a 1, na noite deste sábado (24), no Maracanã, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão. João Victor abriu o placar para o Cruz-Maltino. Vegetti (contra) e Guga, com um golaço em chute de fora da área, sacramentaram a vitória tricolor.

Com a vitória, o Fluminense foi a 17 pontos e vai dormir na 5ª posição da tabela do Brasileirão. Já o Vasco é o 13º colocado, com 10 pontos.

Como foi o jogo?

O início da partida foi de total domínio do Fluminense durante os primeiros 10 minutos. O Tricolor controlou a posse de bola, enquanto o Vasco sequer conseguia trocar passes.

Passada a pressão tricolor, o Vasco começou a se encontrar no jogo. No entanto, o Cruz-Maltino teve dificuldade na criação. O time comandado por Fernando Diniz sentiu falta do talento de Philippe Coutinho, que cumpriu suspensão.

Se com a bola no chão a situação estava complicada, a bola aérea, a melhor jogada do Vasco na temporada, foi a grande válvula de escape. Aos 23 minutos, Rayan arrancou pelo lado direito e sofreu falta. Na cobraça, Lucas Piton cobrou na cabeça de João Victor, que abriu o placar no Maracanã.

Na comemoração, Rayan provocou a torcida do Fluminense fazendo o sinal de "C" para arquibancada, em alusão ao rebaixamento do Tricolor à Série C em 1998. A atitude causou revolta nos rivais.

Rayan ainda teve mais duas boas chances para ampliar. Aos 31 minutos, o atacante arrancou e ficou cara a cara com Fábio e chutou em cima do goleiro. Aos 34 minutos, a cria do Vasco mandou um foguete de fora da área e acertou o travessão.

Após os lances com Rayan, O Vasco se desconcentrou, desligou e sofreu o empate. Aos 41 minutos, Guga cruzou pelo lado direito, e Lima cabeceou livre. Léo Jardim fez uma grande defesa, mas a bola foi no peito de Vegetti e entrou no gol.

O segundo tempo terminou da mesma forma que o primeiro: Fluminense atento no jogo e o Vasco desligado. Nos primeiros 15 minutos da etapa final, o panorama do clássico foi de volume de ataque tricolor contra uma defesa cruz-maltina recuada.

Aos 12 minutos, Jhon Arias acionou Everaldo. O atacante finalizou, e Léo Jardim buscou no cantinho. Aos 13 minutos, Rayan arriscou de fora da área. Foi a melhor chance do Vasco no segundo tempo. Aos 24 minutos, Arias teve mais uma chance. O colombiano ficou de frente com o goleiro cruz-maltino, que defendeu com o peito.

O clássico estava se encaminhando para terminar empatado quando Guga arriscou de fora da área. O lateral acertou um belo chute e marcou o gol da virada, aos 41 minutos da etapa final.

Diniz reencontrou o Fluminense no comando do Vasco (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo na quinta-feira (29) para enfrentar o Once Caldas, da Colômbia, às 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela 6ª rodada da fase de grupos da Sul-Americanca.

O Vasco, por sua vez, joga contra o Melgar, do Peru, em São Januário. O confronto, que também é válido pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americanca, será às 19h de terça-feira (27).

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 VASCO

10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: João Victor (24' do 1ºT), Vegetti (41' do 1ºT) e Guga (41' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Mateus Carvalho e Hugo Moura (VAS); Freytes, Fábio e Everaldo (FLU);

🏟️ Público presente: 46.177;

💰 Renda: R$ 2.576.612,50

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules (Riquelme), Lima (PH Ganso); Serna (Paulo Baya), Arias, Everaldo (Ignácio).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Hugo Moura (Paulinho), Tchê Tchê (Sforza) e Mateus Carvalho (Adson); Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Smon (SP) e Francisco Chaves Bezerra (PE);

🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP).