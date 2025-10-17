Decisão sobre o futuro de Rayan preocupa torcedores do Vasco: ‘Não pode’

Desde a chegada de Fernando Diniz, o atacante Rayan vem sendo um dos principais destaques do Vasco neste Campeonato Brasileiro. Segundo informações do canal “Atenção Vascaínos”, o clube de São Januário já iniciou as negociações para renovar o contrato da jovem promessa até 2028, com o objetivo de aumentar a multa rescisória. No entanto, a decisão não agradou a todos os torcedores.

A intenção do Vasco é que o jogador permaneça por mais uma temporada. Apesar disso, o acordo não impede que outras propostas pelo atacante sejam ouvidas, no entanto, tudo será avaliado de maneira conjunta. Aos 19 anos, Rayan é avaliado atualmente em 18 milhões de euros, equivalente a R$ 111 milhões na cotação atualizada.

Nas redes sociais, a decisão do clube carioca dividiu opiniões entre os torcedores. Na visão de um dos internautas, o Vasco precisa vender o jogador o quanto antes. Por outro lado, um torcedor apontou que o melhor cenário é aumentar o salário do atacante, em troca de um aumento na multa rescisória. Confira abaixo.

Nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, Rayan balançou as redes em quatro oportunidades. Na próxima segunda-feira (20), a jovem promessa volta a campo com o Vasco no clássico com o Fluminense, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

Rayan vive boa fase no Vasco e pede passagem na Seleção

Peça fundamental no ataque do Vasco, Rayan mantém uma trajetória promissora. Aos 19 anos, soma 18 gols e duas assistências em 86 partidas, mas vive sua fase mais produtiva: seis gols nas últimas dez partidas. No Brasileirão, já figura entre os principais artilheiros, com dez gols. O técnico vascaíno, Fernando Diniz, faz coro pela presença do jovem na equipe de Ancelotti.

- Acho que o Rayan, muito claramente, para mim é um jogador muito diferente. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. É um jogador que consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10 e consegue jogar de 9 com a mesma desenvoltura. É um jogador grande, canhoto, rápido, jovem, é um jogador que não precisa tomar distância da bola para chutar e chuta de qualquer distância a bola no gol. Tem muita intimidade com o gol. Um atacante completo, é um cara que para mim merece ser olhado com muito carinho pela Seleção. Porque é muito talentoso e tem um potencial gigantesco - disse Diniz, na coletiva de imprensa após Rayan marcar um dos gols da vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão.

