O Vasco entrou em campo na terça-feira (2) pressionado, mas deixou o gramado de São Januário derrotado por 2 a 0 pelo Mirassol e ainda sem confirmar matematicamente sua permanência na Série A. A segurança só nesta quarta-feira (3). Os resultados da rodada colocaram fim a qualquer risco de rebaixamento no Brasileirão 2025.

continua após a publicidade

➡️ Vasco atualiza sobre lesão de Lucas Piton após exames

Mesmo com as vitórias de Santos e Fortaleza — que venceram Juventude e Corinthians, respectivamente — os tropeços de Vitória e Internacional garantiram que o Vasco chegasse à última rodada livre de qualquer ameaça. As derrotas de Vitória e Inter para Red Bull Bragantino e São Paulo selaram a permanência vascaína com uma rodada de antecedência.

Resultados da rodada

São Paulo 3 x 0 Internacional

Juventude 0 x 3 Santos

Fortaleza 2 x 1 Corinthians

Red Bull Bragantino 4 x 0 Vitória

Neymar em Juventude x Santos (Foto: Divulgação / X oficial do Santos)

A matemática agora está do lado cruzmaltino, que assegura sua vaga na elite também para 2026 após uma temporada marcada por altos e baixos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Possibilidade do Vasco poupar na última rodada

Para o técnico Fernando Diniz, a confirmação da permanência antes da última rodada representa alívio e, ao mesmo tempo, oportunidade. A equipe encara o Atlético-MG no domingo (7), às 16h, na Arena MRV, em um duelo que agora tem menor peso para o Vasco na tabela.

continua após a publicidade

➡️ Diniz lamenta derrota, mas elogia postura do Vasco em casa

Com a classificação assegurada, Diniz deve aproveitar o jogo para preservar alguns titulares. Isso porque o clube já tem compromisso decisivo apenas quatro dias depois: o primeiro confronto da semifinal da competição, contra o Fluminense, marcado para quinta-feira (11), no Maracanã.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.