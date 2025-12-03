Resultados ajudam e Vasco se garante matematicamente na Série A de 2026
Internacional e Vitória perdem e zeram chance de rebaixamento do Vasco
O Vasco entrou em campo na terça-feira (2) pressionado, mas deixou o gramado de São Januário derrotado por 2 a 0 pelo Mirassol e ainda sem confirmar matematicamente sua permanência na Série A. A segurança só nesta quarta-feira (3). Os resultados da rodada colocaram fim a qualquer risco de rebaixamento no Brasileirão 2025.
Mesmo com as vitórias de Santos e Fortaleza — que venceram Juventude e Corinthians, respectivamente — os tropeços de Vitória e Internacional garantiram que o Vasco chegasse à última rodada livre de qualquer ameaça. As derrotas de Vitória e Inter para Red Bull Bragantino e São Paulo selaram a permanência vascaína com uma rodada de antecedência.
Resultados da rodada
- São Paulo 3 x 0 Internacional
- Juventude 0 x 3 Santos
- Fortaleza 2 x 1 Corinthians
- Red Bull Bragantino 4 x 0 Vitória
A matemática agora está do lado cruzmaltino, que assegura sua vaga na elite também para 2026 após uma temporada marcada por altos e baixos.
Possibilidade do Vasco poupar na última rodada
Para o técnico Fernando Diniz, a confirmação da permanência antes da última rodada representa alívio e, ao mesmo tempo, oportunidade. A equipe encara o Atlético-MG no domingo (7), às 16h, na Arena MRV, em um duelo que agora tem menor peso para o Vasco na tabela.
Com a classificação assegurada, Diniz deve aproveitar o jogo para preservar alguns titulares. Isso porque o clube já tem compromisso decisivo apenas quatro dias depois: o primeiro confronto da semifinal da competição, contra o Fluminense, marcado para quinta-feira (11), no Maracanã.
