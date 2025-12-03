menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Resultados ajudam e Vasco se garante matematicamente na Série A de 2026

Internacional e Vitória perdem e zeram chance de rebaixamento do Vasco

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
21:56
imagem cameraLucas Piton, do Vasco, em ação contra o Mirassol (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)
O Vasco entrou em campo na terça-feira (2) pressionado, mas deixou o gramado de São Januário derrotado por 2 a 0 pelo Mirassol e ainda sem confirmar matematicamente sua permanência na Série A. A segurança só nesta quarta-feira (3). Os resultados da rodada colocaram fim a qualquer risco de rebaixamento no Brasileirão 2025.

➡️ Vasco atualiza sobre lesão de Lucas Piton após exames

Mesmo com as vitórias de Santos e Fortaleza — que venceram Juventude e Corinthians, respectivamente — os tropeços de Vitória e Internacional garantiram que o Vasco chegasse à última rodada livre de qualquer ameaça. As derrotas de Vitória e Inter para Red Bull Bragantino e São Paulo selaram a permanência vascaína com uma rodada de antecedência.

Resultados da rodada

  • São Paulo 3 x 0 Internacional
  • Juventude 0 x 3 Santos
  • Fortaleza 2 x 1 Corinthians
  • Red Bull Bragantino 4 x 0 Vitória
Neymar em Juventude x Santos (Foto: Divulgação / X oficial do Santos)

A matemática agora está do lado cruzmaltino, que assegura sua vaga na elite também para 2026 após uma temporada marcada por altos e baixos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Possibilidade do Vasco poupar na última rodada

Para o técnico Fernando Diniz, a confirmação da permanência antes da última rodada representa alívio e, ao mesmo tempo, oportunidade. A equipe encara o Atlético-MG no domingo (7), às 16h, na Arena MRV, em um duelo que agora tem menor peso para o Vasco na tabela.

➡️ Diniz lamenta derrota, mas elogia postura do Vasco em casa

Com a classificação assegurada, Diniz deve aproveitar o jogo para preservar alguns titulares. Isso porque o clube já tem compromisso decisivo apenas quatro dias depois: o primeiro confronto da semifinal da competição, contra o Fluminense, marcado para quinta-feira (11), no Maracanã.

