Vasco lança uniforme inspirado em conquistas da década de 1940; veja

O Vasco divulgou nesta sexta-feira (17) o terceiro uniforme da linha 2025/2026 produzida pela Kappa, fornecedora de materiais esportivos. A nova camisa é na cor marrom, enquanto o uniforme de goleiro em tom de azul claro. A estreia será no clássico com o Fluminense, na segunda-feira (20), no Maracanã. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Vasco moderniza categorias de base com foco em infraestrutura e desenvolvimento

➡️ Vasco supera sua marca de gols das últimas duas edições do Brasileirão

As novas peças do Cruz-Maltino fazem referência aos 80 anos da conquista do "Campeão de Terra e Mar", quando o clube levantou os títulos invictos do Campeonato Carioca e no Remo, em 1945. Este deve ser o último enxoval entregue pela atual fornecedora.

Isso porque o clube tem acordo com a Nike para que a empresa, referência no ramo, seja a responsável pela confecção e distribuição a partir da próxima temporada. O novo terceiro uniforme do Gigante da Colina já está disponível para venda nas lojas do clube e também na internet.

continua após a publicidade

— É a reafirmação de um propósito, o de valorizar as nossas origens, reconhecer o legado de quem construiu essa história e, ao mesmo tempo, projetar o Vasco para o futuro. Ser campeão de terra e mar simboliza a força de um clube que nasceu para desafiar limites, e essa camisa traduz exatamente isso: a união entre tradição, inovação e a grandeza de uma instituição que nunca deixou de remar contra a corrente — disse Carlos Amodeo, CEO.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Novo uniforme III do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)