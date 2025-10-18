O jovem atacante Rayan, de apenas 19 anos recém-completados, vive o melhor momento de sua carreira com a camisa do Vasco da Gama. Sob o comando de Fernando Diniz, o jogador se transformou em uma das grandes revelações do futebol brasileiro em 2025 e já desperta o interesse de gigantes europeus.

Na atual temporada, Rayan soma 15 gols e uma assistência, sendo que 13 desses gols foram marcados após a chegada do novo treinador. O crescimento técnico e a confiança dentro de campo fizeram do atacante uma das peças mais importantes do elenco cruzmaltino e um dos destaques do Campeonato Brasileiro.

Na vitória sobre o Fortaleza, o camisa 77 marcou seu décimo gol na competição, chegando a 11 participações diretas em gols, igualando a marca de Endrick no Brasileirão de 2023 — temporada em que o ex-palmeirense se transferiu para o Real Madrid por 35 milhões de euros fixos, com possibilidade de mais 25 milhões em bônus.

Vasco se movimenta para evitar convocação de Rayan ao Mundial Sub-20 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Outro jogador que pode ser usado como comparação é Estêvão, também revelado pelo Palmeiras, que foi vendido ao Chelsea, em 2024, por cerca de 61,5 milhões de euros — sendo 45 milhões fixos e 16,5 milhões em metas. O meia-atacante, no entanto, tinha 17 anos, dois a menos que Rayan, e terminou o Brasileirão com 13 gols e nove assistências, números que o vascaíno ainda pode ultrapassar, já que restam dez rodadas para o fim da competição.

A multa rescisória de Rayan está fixada em aproximadamente 40 milhões de euros, valor considerado acessível para clubes europeus com alto poder de investimento. Mesmo que raramente as transferências ocorram pelo valor integral da multa, o atual momento do atacante e o interesse crescente do mercado tornam possível imaginar uma negociação recorde para o Vasco.

Uma transferência entre 30 e 35 milhões de euros (entre R$ 189 milhões e R$ 220 milhões) seria plausível diante do atual cenário, podendo até superar essa faixa caso o jogador mantenha o nível de atuações e o Vasco consiga renovar o contrato para elevar a multa rescisória.

Atualmente, a maior venda da história do clube é a de Paulinho, que deixou São Januário aos 18 anos rumo ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, por 18,5 milhões de euros, em 2018. A tendência, porém, é que Rayan supere essa marca com ampla vantagem.

