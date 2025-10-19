Vasco tem sequência decisiva para definir suas ambições no Brasileirão

O Vasco inicia nesta segunda-feira (20) uma sequência crucial no Campeonato Brasileiro, que promete ser determinante para suas ambições na reta final da temporada. Nas próximas quatro rodadas, o time de Fernando Diniz enfrentará adversários diretos na tabela de classificação — incluindo dois clássicos — em confrontos que podem colocar o Gigante da Colina definitivamente na briga por uma vaga na Libertadores.

O primeiro desafio será contra o Fluminense, no Maracanã, às 19h30. O clássico carioca também serve como um aperitivo das semifinais da Copa do Brasil, que acontecem em dezembro. Além do rival tricolor, o Vasco encara o Bragantino (fora), São Paulo (em casa) e Botafogo (fora), todos adversários que figuram entre o quarto e o décimo lugar no Brasileirão atualmente.

Confira a sequência decisiva do Vasco:

Vasco x Fluminense – 20 de outubro (segunda-feira), 19h30 – Maracanã;

Bragantino x Vasco – 26 de outubro (sábado), 18h30 – Cícero de Souza Marques;

Vasco x São Paulo – 2 de novembro (quinta-feira), 20h30 – São Januário;

Botafogo x Vasco – 5 de novembro (domingo), 19h30 – Nilton Santos.

Com apenas dez rodadas restantes até o fim do campeonato, os próximos jogos funcionam como confrontos diretos na disputa por vagas na Libertadores. Atualmente, os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto vão para a pré-Libertadores. A depender dos resultados da Copa do Brasil e da própria Libertadores, esse G-6 pode se transformar em G-7 ou até G-8.

Rayan após marcar gol contra o Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Embalado no returno

Apesar de um início irregular no Brasileirão, o Vasco se reinventou no segundo turno. O time tem o quarto melhor desempenho da segunda metade do campeonato, com 17 dos 30 pontos disputados — atrás apenas de Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. A melhora passa por maior solidez defensiva, atuações consistentes da equipe.

