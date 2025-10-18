Após quebrar tabu de 22 anos, Vasco busca fim de sequência incômoda contra o Fluminense
Gigante da Colina não vence o Tricolor no Maracanã desde 2019
O Vasco entra em campo nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, diante do Fluminense, com a confiança de quem vem quebrando tabus históricos no Campeonato Brasileiro. Depois de encerrar um jejum de 22 anos sem vencer o Fortaleza fora de casa, o Gigante da Colina tem agora a chance de colocar fim a outro incômodo retrospecto: quase sete anos sem derrotar o Tricolor no Maracanã pelo Brasileirão.
A última vitória vascaína sobre o Fluminense no estádio pelo Brasileirão aconteceu em 2018, quando o argentino Maxi López marcou o gol que garantiu o triunfo cruzmaltino por 1 a 0. Desde então, foram cinco encontros pelo campeonato no Maracanã pelo Brasileirão — com três vitórias do Tricolor e dois empates.
O jejum também se estende para outras competições. A última vez que o Vasco superou o Fluminense no Maracanã em qualquer torneio foi no Campeonato Carioca de 2019, quando Danilo Barcelos marcou o gol da vitória por 1 a 0, em duelo válido pela Taça Guanabara.
Mesmo com o tabu no estádio, o retrospecto recente entre os rivais no Brasileirão mostra equilíbrio. Nos últimos dez confrontos, o Vasco soma quatro vitórias, contra três do Fluminense e três empates.
O técnico Fernando Diniz e seus jogadores encaram o clássico como mais uma oportunidade de consolidar a boa fase e reafirmar a recuperação da equipe na competição. O treinador terá o retorno do lateral-direito Paulo Henrique, que desfalcou o time na última rodada por estar com a Seleção Brasileira na Data Fifa. Em contrapartida, o volante Hugo Moura é desfalque após ter sido expulso na vitória sobre o Fortaleza.
Com 36 pontos e na 9ª colocação, o Vasco vem ganhando terreno e já sonha com vaga em competições internacionais. O Fluminense, por sua vez, aparece em 7º lugar, com 41 pontos, e também busca se firmar na primeira página da tabela.
