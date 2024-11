Não é Vini. Jr: Romário se rende a titular da Seleção Brasileira

Sem Neymar e Rodrygo, Raphinha é o novo camisa 10 da Seleção Brasileira. Atuando em uma posição diferente dos últimos anos, o jogador do Barcelona é o artilheiro do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A excelente fase de Raphinha rendeu elogios até mesmo do craque Romário, que o considera "um dos melhores do mundo".

- Para mim, o Raphinha é um dos melhores jogadores do mundo no momento, está muito bem tanto no Barça quanto no Brasil. É motivo de orgulho para todos nós, e estou convencido de que nos dará coisas muito especiais. Não sou muito fã de ver futebol na televisão, mas quando se fala do Barça é impossível não ficar atento - disse Romário.

Próximo compromisso da Seleção Brasileira

Na próxima terça-feira (19), a Seleção Brasileira encara o Uruguai, às 21h45 (de Brasília), em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias. Para a partida, o técnico Dorival Júnior ainda não divulgou a escalação, mas é muito provável que Raphinha comece novamente entre os titulares.

Os seis primeiros colocados se classificam para a Copa do Mundo, após 18 rodadas, e o sétimo vai jogar uma repescagem mundial em março de 2026.