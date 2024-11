Antes da partida festiva entre "Barça Legends", time de ex-jogadores do Barcelona, e "Pelé Pequeno Príncipe", o craque Romário foi questionado sobre uma declaração do jovem brasileiro Vitor Roque que o mencionava. Com muita sinceridade, no melhor estilo Romário, o ídolo da Seleção aproveitou para criticar a nova geração canarinha.

Romário deu declaração sobre Vitor Roque após partida comemorativa pelo Barça Legends (Foto: Divulgação/Instagram)

O jogo aconteceu no último domingo (17), na Ligga Arena, em Curitiba, e contou com a presença de diversos astros do futebol mundial.

O que Roque disse sobre Romário?

A jovem promessa brasileira revelou que seu técnico Manuel Pellegrini, do Real Betis, o aconselhou a assistir aos vídeos do Romário da época que ainda atuava para usar como referência.

- Ele [Pellegrini] me diz para ficar tranquilo, que os gols vão sair. Me diz para que assista a vídeos do Romário - falou o atacante.

Romário manda recado a Vitor Roque

- Não só o Vitor Roque, tem um monte que tem que assistir (meus vídeos) para aprender um pouco. Não adianta dar (dica), que eles não vão aprender. Eles têm que ficar vendo a p**** do vídeo sempre, sempre, sempre! - respondeu o "Baixinho".

Mais sobre Vitor Roque

A contratação de Vitor Roque pelo Barcelona gerou grande expectativa inicialmente. Porém, o atacante não se firmou após receber poucas oportunidades sob o comando de Xavi, foi alvo de críticas de torcedores e acertou ida ao Real Betis por empréstimo.

Na equipe da Andaluzia desde agosto deste ano, o centroavante tem agradado os torcedores verdiblancos. Veja números abaixo.

⚽ 14 jogos

⌛ 757 minutos

🥅 5 gols

✅ 7 vitórias

🟰 3 empates

❌ 4 derrotas