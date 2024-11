Vasco poderá ter retornos importantes para o jogo com o Internacional

O Vasco pode ter retornos importantes para a partida diante do Internacional, na próxima quinta-feira (21), pela 34ª rodada do Brasileirão. Os meio-campistas Philippe Coutinho e Paulinho, além do atacante Adson, estão em reta final de recuperação e já podem ficar à disposição do técnico Rafael Paiva.

Os dois jogadores de meio campo são os que têm mais chances de estar à disposição para a partida em São Januário. Nenhum deles, contudo, deve ser titular. A tendência é de que Paulinho comece no banco, enquanto Coutinho ainda será avaliado. Adson tem chances remotas de voltar.

O atacante sofreu uma fratura por estresse na tíbia da perna direita no fim de agosto, e desde então está em recuperação. Clinicamente, ele já está plenamente recuperado, mas por causa do longo período afastado há o receio de que ele sofra com alguma lesão muscular. Por isso, a comissão técnica prega cautela no retorno.

Coutinho jogou apenas uma partida inteira pelo Vasco desde seu retorno (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Coutinho tem sofrido com lesões musculares no Vasco

Problemas musculares, aliás, são o que têm atrapalhado a sequência de Philippe Coutinho no Vasco. Contratado na janela de meio do ano debaixo de muita expectativa, o meia só conseguiu fazer um jogo completo desde que chegou ao clube — foi no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG em São Januário, pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil.

Além daquela partida, Coutinho também atuou em outras 12 partidas pelo clube carioca, sendo seis delas como titular. Até aqui, ele marcou dois gols.

Paulinho, por sua vez, carece apenas de ritmo de jogo. Ele foi liberado pelos médicos do clube após ficar quase dez meses afastado dos gramados. No fim de janeiro, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no empate do Vasco por 2 a 2 com o Bangu, pelo Campeonato Carioca.