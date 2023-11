Ao sofrer o gol de empate com o Goiás, nos acréscimos, o Vasco havia chegado ao terceiro jogo sem vitória. Amargava a 18ª posição, com 31 pontos, três a menos que o Santos, o 16º. Na rodada seguinte enfrentou o Cuiabá, fora de casa, com a pressão de vencer ou vencer, ainda mais com o triunfo do Peixe sobre o Flamengo, de virada, em Brasília.