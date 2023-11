Técnico do Vasco, Ramón Díaz analisou a vitória de sua equipe sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Em coletiva, o comandante afirmou que os jogadores entenderam como deveria ser jogada a partida, além de ter elogiado o líder da competição.



- Acredito que o melhor é o que fizemos nessa semana era mentalizar a equipe teria a oportunidade de jogar. E jogar contra uma grande equipe. Me parece que é uma das melhores equipes que já enfrentamos com a qualidade dos jogadores que têm. E com certeza vão brigar pelo campeonato até o final. Tínhamos que estar bem agrupados, pois eles têm jogadores incríveis. A equipe esteve muito agrupada, muito intensa. Estamos felizes, pois o grupo interpretou a partida muito bem. Era uma final. Tínhamos que ganhar. Creio que no primeiro tempo tivemos duas ou três ocasiões que poderíamos ter convertido mais um gol, mas a pressão existe e a equipe correspondeu muito bem.