Outubro promete ser decisivo para o futuro do Vasco. O clube sonha com a reforma de São Januário e, paralelamente a isso, quer a gestão do Maracanã. Os dois assuntos estarão bem quentes neste mês e o Cruz-Maltino já vem trabalhando nos bastidores para que tudo dê certo. As duas pautas possuem relação com os órgãos públicos.