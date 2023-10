O Vasco terá muitos desfalques para o jogo contra o São Paulo, sábado (7), às 18h30, em São Januário. Além de Medel suspenso pelo cartão vermelho, o técnico Ramón Díaz também não vai poder contar com Rossi. O atacante ainda está em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A expectativa é de que o jogador fique à disposição para a partida contra o Fortaleza, no dia 18, no Rio.