O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, elegeu as equipes que vão cuidar do prosseguimento da licitação do Maracanã. Há mais de um mês, no dia 23 de agosto, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) definiu a retomada do processo, que irá cuidar da abertura para concorrência pública, ainda sem data definida.