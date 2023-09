O prefeito Eduardo Paes revelou como estão as negociações do projeto de lei que dará ao Vasco recursos para realizar o projeto de reforma e modernização de São Januário. O político afirmou que a transferência de potencial construtivo do estádio deve ser encaminhado para votação até o final do mês, mesmo se as negociações envolvendo o Parque Olímpico não avançarem.