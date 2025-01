Mercado da Bola: Vasco encaminha rescisão com atacante

O Vasco está próximo de anunciar a saída do atacante Emerson Rodríguez. O colombiano retorna ao Inter Miami, da MLS, nos Estados Unidos, e o anúncio será feito nos próximos dias. O jogador não fazia parte dos planos da comissão técnica, e já se despediu do elenco Cruz-Maltino, segundo o "SBT Sports".

continua após a publicidade

➡️ Perto de estrear no Vasco, Carille coleciona vitórias em jogos treino

➡️ ANÁLISE: Jovens do Vasco são ponto alto em elenco alternativo e velhos nomes mostram mais do mesmo

A diretoria tentava a liberação do jogador com o Inter Miami desde o fim do ano passado. Ele foi contratado pelo diretor de futebol Pedro Martins, que não está mais no clube da Colina.

Emerson Rodríguez chegou ao Vasco em julho de 2024, de empréstimo do clube americano, como uma opção para o ataque da equipe, mas acabou não tendo muitas oportunidades. O atleta de 24 anos, começou a ganhar mais espaço no elenco cruz-maltino com a lesão de Adson e David na reta final da última temporada, mas acabou sofrendo críticas da torcida.

continua após a publicidade

O atacante colombiano não participou da maior parte dos treinamentos da semana passada. Emerson Rodríguez teve uma gripe forte e chegou a ir ao hospital para exames. Ele voltou às atividades no clube na quinta-feira passada, participou do treino de sexta-feira e se despediu no sábado, no último treino da equipe antes do duelo contra o Boavista. Pelo Vasco, o jogador atuou em 21 partidas, com dois gols e uma assistência.

Para esta temporada, o Cruz-Maltino já anunciou cinco reforços: o goleiro Daniel Fuzato, o volante Tchê Tchê Tchê e os zagueiros Maurício Lemos, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, além do técnico Fábio Carille.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco